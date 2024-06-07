Более 350 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Новосибирской области за этот год

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Сергей Глебов проконтролировал ход капитального ремонта жилых домов на ул. Ботанической в Новосибирске. «После корректировки региональной программы капитального ремонта, в плане на 2024 год – 362 дома, 90% контрактов на выполнение ремонтов уже заключены», – отметил он.



Заместитель министра также рассказал о новых изменениях в региональный закон о капитальном ремонте. С 1 сентября 2024 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, предписывающие проводить техническое обследование многоквартирных домов перед капитальным ремонтом. Реализация этих мер позволит своевременно выявлять многоквартирные дома требующие срочного капитального ремонта, а также многоквартирные дома, износ которых достиг предельно-допустимых характеристик, в целях признания их аварийными для последующего расселения жителей. Тем самым, повысится эффективность реализации региональной программы.



В частности, на ул. Ботаническая в Заельцовском районе последовательно ремонтируются многоквартирные дома, которым уже более 70 лет. Сейчас, например, у дома №29 на 2025 год стоит в плане ремонт фасада. По новым нормам сначала будет проведено техническое обследование всего здания с целью выявления фактического износа конструктивных элементов и определения приоритетных видов работ по данному дому, а затем будут спланированы мероприятия по ремонту.