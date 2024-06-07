В Новосибирской области откроют завод по производству бытовой техники

Площадь строительства — 40,5 тысяч квадратных метров, общий объем инвестиций — почти 3 миллиарда рублей.
В посёлке Садовый скоро начнут собирать холодильники и другую бытовую технику. Мощности завода позволят обеспечить население региона и страны продукцией отечественного производства.
На площадке Петербургского Международного экономического форума 6 июня соглашение о намерениях по реализации соответствующего инвестиционного проекта подписали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представитель компании Фирма «Миарит» Андрей Кашин и владелец Корпорации «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян.
На новом заводе по производству холодильников и другой бытовой техники будет создано 200 рабочих мест. Общий объём инвестиций – 2,9 млрд рублей. По расчётам инвесторов, налоговые отчисления в областной бюджет составят 150 млн рублей в год. Площадь строительства – 40,5 тыс. кв. метров.
Также во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия с учебными заведениями Новосибирской области для привлечения выпускников на завод.
Холодильники различного формата и другая бытовая техника будут выпускаться под уже известным в России брендом Leran. Новое производство будет спроектировано и построено в соответствии со всеми нормами и с использованием самых современных технологий.
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