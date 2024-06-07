В Новосибирской области откроют завод по производству бытовой техники

На новом заводе по производству холодильников и другой бытовой техники будет создано 200 рабочих мест. Общий объём инвестиций – 2,9 млрд рублей. По расчётам инвесторов, налоговые отчисления в областной бюджет составят 150 млн рублей в год. Площадь строительства – 40,5 тыс. кв. метров.



Также во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия с учебными заведениями Новосибирской области для привлечения выпускников на завод.

Холодильники различного формата и другая бытовая техника будут выпускаться под уже известным в России брендом Leran. Новое производство будет спроектировано и построено в соответствии со всеми нормами и с использованием самых современных технологий.