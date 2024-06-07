18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирской области откроют завод по производству бытовой техники

Площадь строительства — 40,5 тысяч квадратных метров, общий объем инвестиций — почти 3 миллиарда рублей.

pxhere.com

В посёлке Садовый скоро начнут собирать холодильники и другую бытовую технику. Мощности завода позволят обеспечить население региона и страны продукцией отечественного производства.

На площадке Петербургского Международного экономического форума 6 июня соглашение о намерениях по реализации соответствующего инвестиционного проекта подписали Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представитель компании Фирма «Миарит» Андрей Кашин и владелец Корпорации «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян.

nso.ru
nso.ru

На новом заводе по производству холодильников и другой бытовой техники будет создано 200 рабочих мест. Общий объём инвестиций – 2,9 млрд рублей. По расчётам инвесторов, налоговые отчисления в областной бюджет составят 150 млн рублей в год. Площадь строительства – 40,5 тыс. кв. метров.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия с учебными заведениями Новосибирской области для привлечения выпускников на завод.

Холодильники различного формата и другая бытовая техника будут выпускаться под уже известным в России брендом Leran. Новое производство будет спроектировано и построено в соответствии со всеми нормами и с использованием самых современных технологий.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: