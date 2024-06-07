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Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с делегацией Республики Индия

Стороны обсудили развитие инвестиционного сотрудничества Индии и Новосибирской области.

nso.ru

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с индийской делегацией во главе со вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации господином Винай Кумаром.

Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества и основных возможностей для бизнеса и инвестиций в Новосибирской области.

Андрей Травников отметил: «Мы хотели бы расширять наши экономические, гуманитарные связи, внешнеэкономическое сотрудничество, туризм, поэтому очень важно познакомиться с вами. Спасибо, что нашли возможность встретиться со мной и моими коллегами».

nso.ru
nso.ru

Господин Винай Кумар также поблагодарил губернатора за встречу и подчеркнул, что у Республики Индия существует сотрудничество с Новосибирской областью, в частности, в сфере поставок природных ископаемых, а также взаимодействия с новосибирскими высокотехнологичными институтами и университетами. «Мы хотим расширять сотрудничество в сфере совместных предприятий», – пояснил господин посол.

Ещё одним перспективным направлением сотрудничества Новосибирской области с индийской стороной может стать участие новосибирских специалистов в реализации инфраструктурных проектов. Новосибирские строительные и IT-компании могут оказаться востребованными в области проектирования и реализации инфраструктурных объектов. В качестве возможных направлений взаимодействия выделяют также сферы электроэнергетики, металлургии, систем водоснабжения и т. д.

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