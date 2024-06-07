Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с делегацией Республики Индия

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с индийской делегацией во главе со вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации господином Винай Кумаром.

Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества и основных возможностей для бизнеса и инвестиций в Новосибирской области.

Андрей Травников отметил: «Мы хотели бы расширять наши экономические, гуманитарные связи, внешнеэкономическое сотрудничество, туризм, поэтому очень важно познакомиться с вами. Спасибо, что нашли возможность встретиться со мной и моими коллегами».