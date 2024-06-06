На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд регионов «Большая Сибирь»

Организаторов и посетителей выставки приветствовали заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в рамках ПМЭФ новосибирская делегация ведёт переговоры по самым разным направлениям – в силу того, что экономика нашего региона высоко диверсифицирована: «Конечно же, есть проекты, посвящённые развитию логистических возможностей Новосибирской области, отрасли информационных технологий, ряд других – спектр очень широкий, также, как и интерес к Новосибирской области. Этот интерес с каждым годом растёт, потому что наши преимущества всем очевидны. Это, во-первых, удобное географическое положение на территории нашей страны, практически в центре самого большого континента – Евразии. Соответственно, это доступность западных, южных и восточных рынков, очень качественный рынок труда, логистика – как с точки зрения организации грузовых потоков, так и благодаря нашему авиационному хабу – аэропорту «Толмачёво».