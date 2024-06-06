На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд регионов «Большая Сибирь»

Представлять сибирские регионы вместе, на единой площадке, уже стало доброй традицией ПМЭФ.
Организаторов и посетителей выставки приветствовали заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в рамках ПМЭФ новосибирская делегация ведёт переговоры по самым разным направлениям – в силу того, что экономика нашего региона высоко диверсифицирована: «Конечно же, есть проекты, посвящённые развитию логистических возможностей Новосибирской области, отрасли информационных технологий, ряд других – спектр очень широкий, также, как и интерес к Новосибирской области. Этот интерес с каждым годом растёт, потому что наши преимущества всем очевидны. Это, во-первых, удобное географическое положение на территории нашей страны, практически в центре самого большого континента – Евразии. Соответственно, это доступность западных, южных и восточных рынков, очень качественный рынок труда, логистика – как с точки зрения организации грузовых потоков, так и благодаря нашему авиационному хабу – аэропорту «Толмачёво».
У Сибири – огромный инвестиционный потенциал. И представлять его всем вместе, на единой площадке уже стало доброй традицией. Регионы Сибири продолжают демонстрировать рост по многим показателям. Объединяясь, действуя сообща, субъекты СФО ещё эффективнее наращивают свой экономический потенциал.
Центральным событием площадки «Большой Сибири» стало заседание Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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