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Территорию новосибирских кладбищ обработали от клещей

В целом против членистоногих обработали площадь более 645 гектаров.

pxhere.com

На восьми кладбищах Новосибирска провели энтомологическое исследование. Кровососущих не обнаружено. Последний, заключительный этап акарицидной обработки общественных кладбищ успешно завершен.

Как сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, обработку против клещей по муниципальному контракту провели на общей площади 645,5 га. По традиции обработку проводят вручную и начинают с воинских мемориалов и объектов массового посещения: часовен и памятных стел, ведут поквартально и заканчивают в самых отдаленных уголках.

Это часть традиционных весенних работ по благоустройству территорий общественных кладбищ, наряду с уборкой и вывозом мусора, очисткой проездов и проходов к захоронениям, своевременной уборкой аварийных деревьев.

Обращений и жалоб на укусы клещей от посетителей, уже посетивших кладбища, чтобы навести порядок на могилах близких людей, в МКУ «Ритуальные услуги», отвечающем за порядок на общественных кладбищах, также не поступало.

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