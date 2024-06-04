В Новосибирской области отремонтируют два моста через реку Верх-Тула

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области запланировано привести в нормативное состояние 241 км дорог и 2,1 тыс погонных метров мостов. Всего запланировано провести дорожные работы на 99 объектах.

Среди объектов ремонта – мост через реку Верх-Тула на 23 км а\д «Новосибирск – Кочки – Павлодар» (в пред. РФ)» в Новосибирском районе, который разделяется на две части. Протяженность правого моста 47 п.м., левого моста – 50 п.м.

Специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области проверили ход выполнения ремонтных работ на объекте, на котором уже завершен демонтаж дорожной одежды и тротуарных консолей. На данный момент производится армирование консолей, ведется подготовка к бетонированию подферменных площадок на опорах.

«Работы начались в конце апреля и сейчас процент выполненных работ составляет 12%. Учитывая погодные условия, это хороший показатель для начала дорожного-строительного сезона. Срок сдачи обоих мостов запланирован на октябрь этого года, отставаний по графику не зафиксировано», – рассказал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко.

Мосты расположены на дороге «Новосибирск – Кочки - Павлодар» вблизи села Верх-Тула. По этой дороге проходят различные маршруты, возят продовольствие и товары первой необходимости. Дорога «Новосибирск – Кочки - Павлодар» входит в опорную сеть Новосибирской области, которой в этом году уделено большое внимание.