Отмечаем 225-летие Александра Сергеевича. 6 июня в Новосибирской области откроются Парки Пушкина

В Новосибирской области стартовали мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно 6 июня в регионе откроются Парки Пушкина. А на восьми станциях новосибирского метрополитена вновь состоится акция «Читаем Пушкина в метро»: прочитавшие наизусть не менее двух строф из любого произведения поэта смогут воспользоваться в этот день услугами «подземки» бесплатно.

«Несмотря на все многообразие культуры, имя Александра Сергеевича Пушкина знакомо абсолютно всем с самого детства. Безусловно, творчество великого поэта – особенно важный элемент нашего культурного кода, поскольку произведения поэта созвучны внутреннему состоянию русского человека и раскрывают секреты всей русской души», – прокомментировала министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Одной из ключевых площадок Пушкинского дня станет Нарымский сквер Новосибирска – здесь состоится акция «Библиотека на траве»: книжная выставка, игротека по сказкам великого поэта, чтение и обсуждение его произведений. А на площадке концертного комплекса им. В.В. Маяковского взрослые и дети смогут посетить Пушкинский салон, поучаствовать в русских играх и квестах. Ещё одной праздничной локацией будет уличная территория театра «Глобус», где каждый сможет побывать на Пушкинском балу, постичь премудрости салонных увлечений и попробовать свои силы в стихосложении.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru



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