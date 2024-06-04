Пять новосибирских городов — претенденты на победу во всероссийском конкурсе благоустройства

Победа позволяет получить крупную субсидию из федерального бюджета.
Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории малых городов и исторических поселений в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» от Новосибирской области подали г. Барабинск, г. Бердск, г. Искитим, г. Купино и г. Тогучин. Межведомственная комиссия правительства региона поддержала заявки. Результаты конкурса будут известны до 1 сентября 2024 года.
«Межведомственная комиссия рассмотрела заявки пяти городов региона: Барабинска, Бердска, Искитима, Купино и Тогучина. Комиссия рекомендовала их проекты к участию во Всероссийском конкурсе, заявки уже направлены в федеральную конкурсную комиссию. Результаты конкурса будут опубликованы до 1 сентября 2024 года», – сообщил заместитель губернатора Новосибирской области, председатель межведомственной комиссии Сергей Сёмка.
Согласно заявкам, Барабинск предложил проект благоустройства центральной площади города, включающий устройство дорожных одежд, пешеходных дорожек и проездов, установку скамеек и урн, установку осветительного оборудования, озеленение территории, водоотведение. Бердск подал на конкурс проект благоустройства «Парк Победы»: обустройство новых маршрутов пешеходных дорожек, обеспечение освещения, озеленение, организация функциональных зон, организация парковочных мест. Искитим направил проект «Белый пляж. Концепция развития рекреационной зоны на реке Бердь», предлагая устройство пирса и пляжной зоны, раздевалки, уличный душ, перголы, установку скамеек, урн, детской игровой площадки, проката лодок, освещение, озеленение, видеонаблюдение, спортивную площадку с раздевалкой и трибунами, парковку, велодорожки, беседки, прогулочные дорожки.
Тогучин подготовил заявку с проектом «Целина-парк» с устройством покрытий и дорожных одежд, автомобильной парковки, установкой малых архитектурных форм, арт-объекта «Целина-парк», озеленением территории, устройством мобильной сцены для городских мероприятий, устройством наружного освещения, установкой скамеек, урн, детской игровой и спортивной площадок. Один из самых активных городов в реализации проектов благоустройства – город Купино, который предложил проект благоустройства Центральной площади с работами по созданию амфитеатра перед сценой, площадью для городских мероприятий, автомобильной парковки, скейт-парка, спортивной и детской площадки, мест для отдыха, велодорожки, озеленению, арт-объектов.
Победа во всероссийском конкурсе позволяет получить крупную субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта благоустройства – от 75 до 90 млн рублей, дополнительные средства выделяет областной бюджет. С 2018 года уже 10 городов Новосибирской области выигрывали всероссийский конкурс и успешно реализовали проекты благоустройства.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)