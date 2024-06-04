Пять новосибирских городов — претенденты на победу во всероссийском конкурсе благоустройства

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории малых городов и исторических поселений в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» от Новосибирской области подали г. Барабинск, г. Бердск, г. Искитим, г. Купино и г. Тогучин. Межведомственная комиссия правительства региона поддержала заявки. Результаты конкурса будут известны до 1 сентября 2024 года.

«Межведомственная комиссия рассмотрела заявки пяти городов региона: Барабинска, Бердска, Искитима, Купино и Тогучина. Комиссия рекомендовала их проекты к участию во Всероссийском конкурсе, заявки уже направлены в федеральную конкурсную комиссию. Результаты конкурса будут опубликованы до 1 сентября 2024 года», – сообщил заместитель губернатора Новосибирской области, председатель межведомственной комиссии Сергей Сёмка.