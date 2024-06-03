В Новосибирском метрополитене заработала новая выставка о ГТО

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, она охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С 2014 года происходит возрождение комплекса ГТО.

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