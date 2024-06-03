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В Новосибирском метрополитене заработала новая выставка о ГТО

Познакомиться с экспозицией, мотивирующей к тренировкам, можно в переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская».

мэрия Новосибирска

В переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская» появилась выставка, посвященная  десятилетию со дня возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска. 

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне» – программа физкультурной подготовки, существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, она охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. С 2014 года происходит возрождение комплекса ГТО.

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