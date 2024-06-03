Новосибирцев ждут изменения в сфере капитального ремонта

В регионе разработан проект закона по установлению порядка обследования технического состояния многоквартирных домов. Соответствующие изменения в законодательство рассмотрены на заседании правительства Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Травникова.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров представил проект изменений в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области». Он подчеркнул, что техническая экспертиза жилых домов позволит повысить эффективность региональной программы капремонта. «Проект закона разработан в целях приведения норм регионального законодательства в соответствие с федеральными. правительство Новосибирской области будет наделено отдельными полномочиями, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации, по установлению порядка проведения обследования технического состояния многоквартирных домов», – отметил он.



Внесение данных изменений позволит провести в регионе техническое обследование всего жилого фонда, включенного в региональную программу, и на основании результатов такого обследования, т.е. актуальных данных о состоянии многоквартирных домов, выстроить очередность проведения капитального ремонта в региональной программе исходя из реальной необходимости. Данные изменения повысят эффективность проводимых мероприятий. Обследование домов будут проводить специализированные организации, определенные по результатам конкурса. Средства на экспертизу будут выделены из областного бюджета.



Кроме того, проектом закона предусмотрены меры, направленные на ускорение восстановления домов, являющихся объектами культурного наследия, а также домов, расположенных на туристических маршрутах, для повышения туристической привлекательности региона.



Проект изменений в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» одобрен правительством региона и будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.