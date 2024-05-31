Готов уже наполовину: строительная готовность корпуса поточных аудиторий НГУ достигла «экватора»

У корпуса поточных аудиторий НГУ, который относится к объектам второй очереди кампуса мирового уровня, возводимого в рамках национального проекта «Наука и университеты», начались работы по благоустройству территории. Строительная готовность объекта достигла 50%

Как отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, сегодня российская наука по возрастному критерию вышла на одно из первых мест в мире: 44% наших ученых моложе 39 лет. Десятилетие науки и технологий, инициированное по решению президента РФ, призвано поддержать сложившуюся тенденцию и создать такие условия, чтобы молодые люди выбирали науку в качестве профессии и были заинтересованы работать в своей стране.



«Один из наших флагманских проектов – «Кампус мирового уровня НГУ»: университетский городок с новейшей инфраструктурой станет центром притяжения талантливой, заинтересованной в развитии отечественной науки молодежи. Кампус НГУ усилит позиции Новосибирской области в качестве ведущего образовательного и научно-исследовательского центра по таким перспективным направлениям, как биотехнологии и генетические технологии, искусственный интеллект, новые материалы и устройства на их основе, оптоэлектроника и фотоника, синхротрон-нейтронные исследования, спутниковое приборостроение, технологии нефтегазового сектора. На базе кампуса будет реализована модель технологического предпринимательства, которая позволит проводить разработки и решения через все этапы, начиная с лабораторных исследований и заканчивая тиражированием на производстве», – прокомментировала заместитель губернатора.