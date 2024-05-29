В трех районах Новосибирска реконструируют газоны вдоль дорог

В своем телеграмм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев написал: «Меняем подход к благоустройству. Трём городским районам выделили 45 миллионов рублей на реконструкцию газонов вдоль дорог. На двух участках проспекта Дзержинского полностью заменят истощённый грунт на плодородный, вместо аварийных деревьев высадят новые. Там, где высадить крупные деревья не позволяют подземные коммуникации, появится живая изгородь из кустарников»



В Первомайском районе восстановят зелёные насаждения на улице Эйхе, отметил градоначальник. В Советском благоустроят 11 тысяч квадратных метров газонов – на Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича.

Глава города подчеркнул, что пока это пилотный проект: «Думаю, результат будет положительным, и мы продолжим эту практику в других районах».