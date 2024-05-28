Количество пожаров в Новосибирской области троекратно сократилось за неделю

По данным пожарной статистики по сравнению с предыдущей неделей в Новосибирской области наблюдается сокращение количества пожаров в три раза. Так, в период с 20 по 26 мая в регионе произошло 116 пожаров, в том числе 45 случаев – горение мусора и сухой растительности. В жилом секторе из непригодной для дыхания среды пожарные спасли 5 человек.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности и не подвергать свое имущество и свою жизнь неоправданному риску. В период школьных каникул родителям необходимо напомнить своим детям правила пожарной безопасности, убрать спички и зажигалки в безопасное место, не допускать шалости с огнем. Кроме того важно не оставлять их одних без присмотра.

Если вы стали очевидцем пожара или в вашем доме произошло возгорание, незамедлительно сообщите об этом на номер 101 или 112.