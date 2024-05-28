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В Новосибирской области ремонтируют полувековой мост через реку Омь

Завершился первый этап работ по ремонту моста, сдача объекта намечена на октябрь этого года.

минтранс НСО

Мост через реку Омь в Усть-Таркском районе Новосибирской области был построен в 1970 году, общая протяженность – 180 метров. Он проходит между деревней Богословкой и селом Казачий Мыс. В этом году искусственное сооружение будет отремонтировано по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время завершен первый из трех этапов: подрядчик установил технические средства организации дорожного движения, выполнил основные работы на правой половине моста: переустройство тротуарной консоли, демонтаж элементов береговой опоры, подготовлены к покраске два пролетных строения.

«Ремонтные работы на искусственных сооружениях идут в штатном режиме. Учитывая повышенную опасность при выполнении работ на мосту, в приоритетном порядке выполняются и контролируются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В дальнейшем будет выполнено переустройство одежды мостового полотна, тротуарных консолей, замена парапетных блоков на барьерные ограждения, плит укрепления конусов и блоков упора устоев. Срок завершения работ – октябрь 2024 года.

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