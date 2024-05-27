Андрей Травников встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым

Участники встречи обсудили развитие двусторонних отношений между регионами Узбекистана и Новосибирской областью. Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов особо отметил всеобъемлющее стратегическое партнерство и союзнические отношения Узбекистана и России, достигнутые благодаря политической воле, доверительным и дружественным отношениям президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Российской Федерации Владимира Путина, а также высоко оценил потенциал Новосибирской области.



Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «У нас многолетние и прочные взаимоотношения с Узбекистаном. Республика входит в пятерку основных торговых партнёров Новосибирской области по объему оборота. А самое главное, Узбекистан – наш близкий сосед и давний друг».



Для Новосибирской области Республика Узбекистан – один из перспективнейших внешнеэкономических партнёров. Сегодня в нашем регионе зарегистрировано 60 совместных российско-узбекских предприятий.