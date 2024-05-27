В Новосибирске открылась большая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО

Расположение площадки на территории спортивного комплекса позволит не только спортсменам повысить свою выносливость, она будет доступна для всех любителей физической культуры. В рамках открытия известные новосибирские спортсмены и тренеры провели мастер-классы, а также в день официального открытия все желающие могли сдать нормативы ГТО.