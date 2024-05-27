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В Новосибирске открылась большая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО

Новая площадка появилась на территории спортивного комплекса «Фламинго».

nso.ru

Новая площадка на территории стадиона «Фламинго» включает в себя тренажеры для выполнения упражнений «становая тяга», «жим лежа», «подтягивание туловища», «обратная тяга», «рукоход», также на площадке есть эллипсоид и другие тренажеры, направленные  на различные группы мышц.

nso.ru
nso.ru

Расположение площадки на территории спортивного комплекса позволит не только спортсменам  повысить свою выносливость, она будет доступна для всех любителей физической культуры. В рамках открытия известные новосибирские спортсмены и тренеры провели мастер-классы, а также в день официального открытия все желающие могли сдать нормативы ГТО.

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