В Новосибирске открылась большая площадка для подготовки и сдачи нормативов ГТО

Новая площадка появилась на территории спортивного комплекса «Фламинго».
Новая площадка на территории стадиона «Фламинго» включает в себя тренажеры для выполнения упражнений «становая тяга», «жим лежа», «подтягивание туловища», «обратная тяга», «рукоход», также на площадке есть эллипсоид и другие тренажеры, направленные на различные группы мышц.
Расположение площадки на территории спортивного комплекса позволит не только спортсменам повысить свою выносливость, она будет доступна для всех любителей физической культуры. В рамках открытия известные новосибирские спортсмены и тренеры провели мастер-классы, а также в день официального открытия все желающие могли сдать нормативы ГТО.
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