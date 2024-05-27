Ночной рейд: региональный минтранс проверил ход ремонта новосибирских улиц

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет выполнен ремонт на 14 улицах города Новосибирска.
Среди улиц, где ведется ремонт, — Выборная. Ремонтные работы, которые осуществляются здесь в ночное время, проконтролировали специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Улица расположена в Октябрьском районе Новосибирска и ведет к жилым комплексам, педагогическому университету и микрорайону Ключ-Камышенское плато. В этом году на ней отремонтируют 2,8 км дорожного покрытия от улицы Кирова до улицы Кленовая.
На данный момент работы по фрезерованию выполнены на 90%, дорожники производят демонтаж бордюров и асфальтобетонного покрытия на тротуарах – работу проконтролировал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко, приехав на объект в ночь на выходные.
«Ранее участок улицы Выборной был отремонтирован по национальному проекту в 2021 году в районе Ключ-Камышенского плато. В 2021 году в нормативное состояние привели 1,4 км дороги, в этом году в планах в 2 раза больше работ», – прокомментировал он.
Напомним, в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске было отремонтировано 23 улицы, протяженность всех объектов составила 42 км. Среди них: улицы Трикотажная, Есенина, Большая, Софийская, Кропоткина, Народная, Толмачевская и другие.
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