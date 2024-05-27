Ночной рейд: региональный минтранс проверил ход ремонта новосибирских улиц

Среди улиц, где ведется ремонт, — Выборная. Ремонтные работы, которые осуществляются здесь в ночное время, проконтролировали специалисты министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Улица расположена в Октябрьском районе Новосибирска и ведет к жилым комплексам, педагогическому университету и микрорайону Ключ-Камышенское плато. В этом году на ней отремонтируют 2,8 км дорожного покрытия от улицы Кирова до улицы Кленовая.

На данный момент работы по фрезерованию выполнены на 90%, дорожники производят демонтаж бордюров и асфальтобетонного покрытия на тротуарах – работу проконтролировал начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Антон Мирошниченко, приехав на объект в ночь на выходные.