О цирк, ты — мир! В Новосибирске открылась экспозиция «Цирк в фокусе»

Яркая фотовыставка работает в переходе городской подземки.
Красочная тематическая выставка «Цирк в фокусе» открылась в Новосибирском метрополитене, пишет телеграм-канал мэрии Новосибирска. Выставку можно посмотреть в переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская». Она посвящена 105-летию Росгосцирка.
Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире. Она объединяет 36 стационарных и 5 цирков-шапито по всей России. Росгосцирк – это более 5 тысяч сотрудников, тысячи цирковых животных, 500 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. Основой циркового искусства считается демонстрация необычного и смешного, об этом и рассказывают 20 плакатов в метро.
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