О цирк, ты — мир! В Новосибирске открылась экспозиция «Цирк в фокусе»

Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире. Она объединяет 36 стационарных и 5 цирков-шапито по всей России. Росгосцирк – это более 5 тысяч сотрудников, тысячи цирковых животных, 500 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. Основой циркового искусства считается демонстрация необычного и смешного, об этом и рассказывают 20 плакатов в метро.

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