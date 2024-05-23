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О цирк, ты — мир! В Новосибирске открылась экспозиция «Цирк в фокусе»

Яркая фотовыставка работает в переходе городской подземки.

мэрия Новосибирска

Красочная тематическая выставка «Цирк в фокусе» открылась в Новосибирском метрополитене, пишет телеграм-канал мэрии Новосибирска. Выставку можно посмотреть в переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская». Она посвящена 105-летию Росгосцирка.

мэрия Новосибирска
мэрия Новосибирска

Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире. Она объединяет 36 стационарных и 5 цирков-шапито по всей России. Росгосцирк – это более 5 тысяч сотрудников, тысячи цирковых животных, 500 оригинальных цирковых номеров и аттракционов. Основой циркового искусства считается демонстрация необычного и смешного, об этом и рассказывают 20 плакатов в метро.

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