На Димитровском мосту в Новосибирске начались основные ремонтные работы

На этой неделе на объекте стартует ремонт в круглосуточном режиме.
В настоящее время на Димитровском мосту произведена замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на площади 7,9 тыс. кв. метров, установлены технические средства организации дорожного движения. Для движения открыто 6 полос: по 3 в каждом направлении.
«Мы открыли фронт для выполнения работ, которые будут производить на данном объекте. На сегодня закрыта полоса на длине 400 метров, в пятницу мы продолжаем работать по установке ограждений: будет продлеваться эта же полоса. И параллельно идем с демонтажными работами: сфрезеровали асфальтобетонное покрытие, сейчас ведутся работы по демонтажу защитного слоя, выравнивающего слоя, гидроизоляции. Вскрываем полностью все основание до плиты пролетного строения. Такая технология будет на всех шести полосах поочередно. В этом году наша задача – восстановить покрытие на правый берег. В следующем году переходим на противоположное направление», – рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.
Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в 1978 году. Единственный раз мост ремонтировали в 2001 году, тогда менялось полностью не только асфальтобетонное покрытие, но и слои гидроизоляции, выравнивающий слой. Свой межремонтный срок объект простоял.
Технологии не стоят на месте и постоянно меняются, поэтому предполагается, что срок эксплуатации объекта после ремонта будет увеличен по сравнению с предыдущим.
По словам Иосифа Кодалаева, на мосту будет реализована инновационная для Новосибирска система гидроизоляции. Это будет уже не оклеечная, наплавляемая, которая была здесь раньше, а трехслойная акриловая напыляемая гидроизоляция. Срок ее эксплуатации, как декларирует производитель, – до 50 лет.
Как отметил технический директор ООО «СК Дороги Сибири» Никита Дорошенко, сегодня на мосту в основном работает механизированная техника: самосвал для вывоза бетона, экскаваторы-погрузчики для снятия бетонных покрытий и компрессоры, которые «поддалбливают» тонкие края. Разборка ведется даже в дождь. С четверга подрядчик планирует выйти на круглосуточную работу: в две смены.
Ремонт Димитровского моста в разгаре и идет по графику. Завершить его планируется до сентября 2025 года.
Комментарии (0)