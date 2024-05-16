На Димитровском мосту в Новосибирске начались основные ремонтные работы

В настоящее время на Димитровском мосту произведена замена изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на площади 7,9 тыс. кв. метров, установлены технические средства организации дорожного движения. Для движения открыто 6 полос: по 3 в каждом направлении.

«Мы открыли фронт для выполнения работ, которые будут производить на данном объекте. На сегодня закрыта полоса на длине 400 метров, в пятницу мы продолжаем работать по установке ограждений: будет продлеваться эта же полоса. И параллельно идем с демонтажными работами: сфрезеровали асфальтобетонное покрытие, сейчас ведутся работы по демонтажу защитного слоя, выравнивающего слоя, гидроизоляции. Вскрываем полностью все основание до плиты пролетного строения. Такая технология будет на всех шести полосах поочередно. В этом году наша задача – восстановить покрытие на правый берег. В следующем году переходим на противоположное направление», – рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев.

Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в 1978 году. Единственный раз мост ремонтировали в 2001 году, тогда менялось полностью не только асфальтобетонное покрытие, но и слои гидроизоляции, выравнивающий слой. Свой межремонтный срок объект простоял.