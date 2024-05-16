На Вокзальной магистрали в Новосибирске закончили обустраивать липовую аллею

Сотрудники «Горзеленхоза» посадили четырнадцать молодых деревьев и теперь аллею образуют сто двадцать четыре липы.



Крупномерные саженцы доставили из подмосковного питомника, входящего в состав Ассоциации производителей посадочного материала. Прохладная и дождливая погода поможет молодым деревцам легче прижиться.