На Вокзальной магистрали в Новосибирске закончили обустраивать липовую аллею

Прохладная и дождливая погода, которая сейчас установилась в городе, поможет молодым деревцам легче прижиться.
Сотрудники «Горзеленхоза» посадили четырнадцать молодых деревьев и теперь аллею образуют сто двадцать четыре липы.
Крупномерные саженцы доставили из подмосковного питомника, входящего в состав Ассоциации производителей посадочного материала. Прохладная и дождливая погода поможет молодым деревцам легче прижиться.
Липы – одни из самых популярных растений в городском ландшафте. Летом они радуют новосибирцев душистыми цветами, осенью – нарядной яркой листвой, зимой – причудливыми очертаниями ветвей.
Специалисты-озеленители выбирают липы за компактные кроны и устойчивость к агрессивной среде.
Комментарии (0)