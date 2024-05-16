В Новосибирской области откроют единый центр беспилотников

«Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Новосибирской области» создается в Новосибирской области – соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Андрей Травников.

Цель создания центра – формирование научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем, развитию смежных отраслей на территории Новосибирской области. Сотрудники нового центра как единого оператора в области беспилотных авиационных систем (БАС) займутся в регионе координирующей деятельностью, обеспечивающей взаимодействие научного сообщества, производства и сферы образования, а также управлением проектами в соответствии со специализацией БАС в Новосибирской области. Полномочия учредителя центра будет осуществлять министерство науки и инновационной политики региона.



«Внедрение БАС в повседневную эксплуатацию потребует опережающего развития инфраструктуры взлетно-посадочных площадок, аэродромов, вертодромов и перспективных дронопортов, предоставляющих наземное и техническое обслуживание беспилотных авиационных систем, а также инфраструктуры для целей интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации в районах и на маршрутах их применения. Правительство Новосибирской области создает координирующий центр, единый центр компетенций в сфере БАС, отвечающий задачам современности, обеспечивающий все нынешние потребности, стоящие перед отраслью», – рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.



В реализации проекта примут участие ведущие авиационные производственные предприятия и образовательные учреждения региона. Среди них – Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина.



Концепция научно-производственного центра предполагает наличие в инфраструктурном составе летно-испытательного комплекса, лабораторно исследовательского центра, центра коллективного пользования для размещения опытного и мелкосерийного производства и прототипирования, учебной, образовательной и соревновательной инфраструктуры. Среди возможных направлений использования БАС в Новосибирской области рассматриваются следующие сферы: сельское хозяйство, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, строительство, лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, сфера развлечений и археология.