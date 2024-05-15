В Новосибирской области состоится гастротуристический фестиваль «В Сибири — Есть!»

В правительстве Новосибирской области состоялась презентация гастротуристического фестиваля «В Сибири – Есть!». Мероприятие пройдёт с 12 по 14 июля 2024 года на Михайловской набережной при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

«С каждым годом фестиваль становится масштабнее, мы привлекаем больше гостей и жителей. «В Сибири — Есть» - это не про «есть», а про «быть»: быть настоящими, востребованными и актуальными. На сегодня наша задача сделать гастротуристический фестиваль-форум интересным и полезным, привлечь местных товаропроизводителей и специалистов сферы HoReCa. Ждём в гости жителей нашего города и всей России!», – приветствовал гостей министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.