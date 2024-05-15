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В Новосибирской области состоится гастротуристический фестиваль «В Сибири — Есть!»

«„В Сибири — Есть“ — это не про „есть“, а про „быть“: быть настоящими, востребованными и актуальными», — подчеркнул глава регионального минпромторга Андрей Гончаров. 

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В правительстве Новосибирской области состоялась презентация гастротуристического фестиваля «В Сибири – Есть!». Мероприятие пройдёт с 12 по 14 июля 2024 года на Михайловской набережной при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

«С каждым годом фестиваль становится масштабнее, мы привлекаем больше гостей и жителей. «В Сибири — Есть» - это не про «есть», а про «быть»: быть настоящими, востребованными и актуальными. На сегодня наша задача сделать гастротуристический фестиваль-форум интересным и полезным, привлечь местных товаропроизводителей и специалистов сферы HoReCa. Ждём в гости жителей нашего города и всей России!», – приветствовал гостей министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. 

nso.ru

В рамках фестиваля пройдёт деловая программа и ярмарка производителей, под открытым небом будет организован Всесибирский фудкорт, а регионы представят свои гастрогиды. Состоится уже традиционный большой кулинарный батл, в аллее ремесленников свою продукцию представят талантливые мастера, чтобы гости ушли с фестиваля вместе с сибирскими сувенирами. Среди прочих активностей: спортивная площадка, экологический десант (пройдет на Михайловской набережной 10 июля, перед фестивалем), аллея художников.
 
Более 1000 профессионалов сферы HoReCa соберутся на одной площадке для обмена опытом, обсудят развитие туризма и кухни в СФО. Приглашены 150 спикеров со всей страны, ожидается 300 000 гостей со всего Сибирского федерального округа. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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