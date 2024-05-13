С 15 мая в Первомайском районе Новосибирска начнут испытания тепловых сетей

Начало снижения температуры горячей воды запланировано с 13 мая, а отключение горячей воды — с 13 по 22 мая по улицам — 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, 1-ая Механическая, Аксенова, Тенистая, Сызранская, Новоселов, Бердское шоссе (6,8,10,12), пер. Бассейный, пер. Панельный.



Жителям района необходимо соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте. Автомобилистам также следует быть осторожнее — не оставлять машины вблизи мест, где проходят теплотрассы.



В случае выхода воды на поверхность горожан просят сообщать об этом по телефону колл-центра НТСК (383) 289-01-45, или в единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска по телефону 051.