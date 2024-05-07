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9 мая в Новосибирске ограничат продажу спиртных напитков

Где запретят продажу алкоголя на День Победы?

pixabay.com

Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске будет под запретом 9 мая на 15 территориях в Новосибирске. Это места, где состоятся массовые мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Запретят продажу спиртных напитков на площади Ленина, у Березовой рощи, в Академгородке, на ул. Богдана Хмельницкого, в Затулинском жилмассиве, на Михайловской набережной, на территории у Монумента Славы, на ул. Восход, у ТРЦ «Аура», на Красном проспекте, частично в Первомайском районе.

Организациям торговли и общественного питания, расположенным в этих границах, предложат организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, исключить реализацию напитков в стеклянной таре, завершить работу летних кафе, площадок и веранд не позднее 23.00.

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