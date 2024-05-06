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На сцене новосибирского театра «Красного факела» прозвучит реквием «Февральский дневник»

«Красный факел» и Новосибирская филармония посвящают «Февральский дневник» подвигу жителей блокадного Ленинграда.

mk.nso.ru

На большой сцене «Красного факела» прозвучит реквием «Февральский дневник» в постановке главного режиссера театра Андрея Прикотенко, приуроченный к 80-летию снятия блокады Ленинграда. В сценической композиции, литературной основой для которой послужили стихи Ольги Берггольц, тексты Даниила Гранина и документальные свидетельства эпохи, а музыкальную ткань составили произведения Дмитрия Шостаковича, примут участие актеры театра «Красный факел», воспитанники студии творческого развития «Жить на Севере…» и Филармонический камерный оркестр.

Одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны и чудовищной трагедией в истории человечества стала блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. На протяжении 872 дней город был окружен вражескими войсками и вытерпел страшные испытания. Это свидетельство немыслимой жестокости по отношению к людям, но также и беспримерного мужества со стороны ленинградцев, отстоявших свой город несмотря ни на что. 

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Подвигу жителей блокадного Ленинграда театр «Красный факел» и Новосибирская филармония посвятили реквием «Февральский дневник». Премьера прошла 26 января ‒ в преддверии Дня снятия блокады Ленинграда. Накануне 79-летия Великой Победы литературно-музыкальная композиция будет представлена во второй раз. И весьма символично, что «Февральский дневник» прозвучит в городе, ставшем для жителей Северной столицы вторым домом. В период войны Новосибирск принял 128 тысяч эвакуированных ленинградцев, более 10 крупных предприятий, творческие коллективы, театры, музеи.

Труппа театра «Красный факел», отправившись на гастроли в Кузбасс, оставила свои квартиры и свою сцену знаменитой «Александринке» (тогда Ленинградский театр драмы имени А.С. Пушкина). В здании на улице Ленина прославленный коллектив играл спектакли и выпускал премьеры. А буквально через дорогу ‒ в Клубе имени Сталина (сейчас ДК имени Октябрьской революции) прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. 9 июля 1942 года ее в присутствии автора исполнил симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Это было третье публичное исполнение великого произведения. В блокадном Ленинграде симфония прозвучала только через месяц. Историческая память ‒ то, что связывает два города. И созданный в 2024 году реквием «Февральский дневник» ‒ о том, что «никто не забыт, и ничто не забыто».

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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