На сцене новосибирского театра «Красного факела» прозвучит реквием «Февральский дневник»

На большой сцене «Красного факела» прозвучит реквием «Февральский дневник» в постановке главного режиссера театра Андрея Прикотенко, приуроченный к 80-летию снятия блокады Ленинграда. В сценической композиции, литературной основой для которой послужили стихи Ольги Берггольц, тексты Даниила Гранина и документальные свидетельства эпохи, а музыкальную ткань составили произведения Дмитрия Шостаковича, примут участие актеры театра «Красный факел», воспитанники студии творческого развития «Жить на Севере…» и Филармонический камерный оркестр.

Одной из самых страшных страниц Великой Отечественной войны и чудовищной трагедией в истории человечества стала блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года. На протяжении 872 дней город был окружен вражескими войсками и вытерпел страшные испытания. Это свидетельство немыслимой жестокости по отношению к людям, но также и беспримерного мужества со стороны ленинградцев, отстоявших свой город несмотря ни на что.