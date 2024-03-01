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С 7 марта на Октябрьском мосту в Новосибирске ограничат движение

На мосту сузят проезжую часть из-за ремонтных работ.

С 7 марта будет сужена проезжая часть Октябрьского моста по направлению с левого берега на правый. По информации МКУ «Гормост», сужение необходимо для организации работ по ремонту верховой стороны Октябрьского моста через реку Обь в Новосибирске на тротуарной части.

Введение данных ограничений необходимо для разворота работ по усилению тротуара и ремонта проезжей части Октябрьского моста. Подрядчиком будет демонтирован слабый бетон тротуарной консоли, перильное и парапетное ограждение, выполнены работы по усилению тротуарной консоли, монтажу новых опор освещения, перильного и дорожного ограждения.

На первом этапе сужение вводится на длине одного пролета моста, начиная от левобережного устоя, и по мере выполнения работ зона перекрытия будет продлеваться до здания по улице Большевистской, 43/1.

Проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуарной консоли. Работы по ремонту Октябрьского моста продлятся до ноября 2024 года, после чего все ограничения движения будут сняты.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Фото: 2ГИС

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