Внимание, внимание! В Новосибирской области протестируют систему оповещения населения

В Новосибирской области 6 марта 2024 года в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения.

6 марта в 10.40 по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение проверки готовности системы оповещения населения Новосибирской области пройдет с прерыванием вещательных программ телерадиоканалов и станций путем замещения их сигналом гражданской обороны.