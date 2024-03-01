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Внимание, внимание! В Новосибирской области протестируют систему оповещения населения

Проверка состоится утром 6 марта.

nso.ru

В Новосибирской области 6 марта 2024 года в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения.

6 марта  в 10.40  по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение  проверки готовности системы оповещения населения Новосибирской области пройдет с прерыванием вещательных программ телерадиоканалов и станций путем замещения их сигналом гражданской обороны.

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