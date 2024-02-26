Какие зимы в Новосибирске были самыми холодными и самыми теплыми?

Новосибирским зимам присуща впечатляющая вариативность температур. По данным издания atas.info, синоптики проанализировали, что самыми холодными зимами с начала ХХ века стали зимы 1968/1969, 2009/2010 и 1946/1947 годов. В среднем температуры составили -27,6 градусов, -23,3 и -22,8 соответственно.

Самыми выраженными морозами отличилась зима 1968/1969. В течение 12 дней в декабре 1968 года температура колебалась от -35 до -45 градусов. В январе 1969 года 13 дней подряд столбики термометра показывали от -40 до -45 градусов. В феврале морозы достигали -47 градусов.

В ходе исследования выяснилось, что самыми теплыми зимами стали сезоны 2019/2020, 2006/2007 и 2001/2002 годов. В среднем температуры составили -9,3 градуса, -9,4 и -10,3 градуса соответственно.