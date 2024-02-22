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В Новосибирском зоопарке имени Шило планируют построить комплекс для диких кошек

Также в планах зоосада — создание вольера для енотов и дикобразов.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило собираются построить комплекс для диких кошек животных из Южной и Северной Америки. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор учреждения Андрей Шило, пишет «АиФ-Новосибирск». В новом комплексе будут жить пять видов кошачьих, в том числе пума и канадская рысь. 

При павильоне поставят уличные вольеры для прогулок животных. Кроме того, организуют специальный вольер для енотов и североамериканских дикобразов. Сейчас строения на стадии эскизных разработок. 

«Наша задача — за первую половину 2024 года сделать дизайн-проект, за вторую — проект и рабочую документацию», — сообщил Андрей Шило. 

Фото: 2ГИС

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