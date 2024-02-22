В Новосибирском зоопарке имени Шило планируют построить комплекс для диких кошек

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило собираются построить комплекс для диких кошек животных из Южной и Северной Америки. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор учреждения Андрей Шило, пишет «АиФ-Новосибирск». В новом комплексе будут жить пять видов кошачьих, в том числе пума и канадская рысь.

При павильоне поставят уличные вольеры для прогулок животных. Кроме того, организуют специальный вольер для енотов и североамериканских дикобразов. Сейчас строения на стадии эскизных разработок.

«Наша задача — за первую половину 2024 года сделать дизайн-проект, за вторую — проект и рабочую документацию», — сообщил Андрей Шило.

Фото: 2ГИС