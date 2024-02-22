Новосибирский минтранс: в 2024 году в регионе отремонтируют больше 90 дорог

В Новосибирской области в текущем году стартует ремонт 91 дорожного объекта, всего ремонтные работы коснутся 246,91 км дорог и 2153 погонных метра искусственных сооружений. По данным минтранса, сейчас на 76% завершены конкурсные процедуры на выбор подрядчиков для работ, пишет НДН.инфо.

«Конкурсные процедуры продлятся до 31 марта, сейчас они завершены на 76%. Работы пройдут на дорогах опорной сети: «992 км а/д «Р-254» – Купино – Карасук», «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Также планируется отремонтировать «Чаны – Венгерово – Кыштовка», «Куйбышев – Северное» и другие региональные дороги», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что ремонт коснется и Новосибирска: запланированы работы на улицах Урицкого, Выборной, Гоголя, Автогенной и других.