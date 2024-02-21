В Новосибирской области откроют поликлинику с центром профилактики

В микрорайоне Геодезия города Обь ускоренными темпами ведется строительство поликлиники. По проекту здание площадью более 8 тысяч квадратных метров рассчитано на 550 посещений в смену.

Министр строительства региона Алексей Колмаков провел инспекционное совещание на стройплощадке объекта. По его словам, четырехэтажная поликлиника мощностью 550 посещений в смену строится в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ.

«Сегодня в самом разгаре строительство нового корпуса поликлиники в Оби. На данный момент готовность объекта – около 80 %. Строители – ООО ПКФ «Агросервис» – уже полностью завершили работу по обустройству инженерных сетей – отопления, водо и электроснабжения, ливневой канализации, сейчас активно ведут внутреннюю отделку, с наступлением тепла благоустроят прилегающую территорию. До конца года поликлиника будет введена в эксплуатацию», – отметил Алексей Колмаков.

Для жителей Оби новая поликлиника – крайне нужный объект. Сегодня это территория опережающего развития, здесь строятся новые многоэтажные жилые комплексы. Это стало возможным благодаря тому, что Правительство Новосибирской области последние годы активно занимается созданием социальной инфраструктуры на территории Оби. В 2018 году в городе построена новая школа на 825 учащихся, в 2020 году введены в эксплуатацию два детских сада – «Тополек», «Солнышко» и «Родничок», которые посещают более 400 ребятишек. Согласно утвержденному генеральному плану Оби, до 2028 года планируется строительство детской школы искусств. Это стало мощным стимулом для жилищного строительства.

Как отметил главный врач Обской центральной городской больницы Александр Лацких, строящаяся поликлиника станет новым корпусом ОЦГБ. Сюда будут переведены стоматологическое отделение, терапевты-участковые, центр профилактики, рентген-кабинет, компьютерная томография. Предусмотрена работа узких специалистов. В здании будет оборудовано взрослое и детское отделения с разными входными группами, дневные стационары для детей и взрослых на 20 коек каждый.

Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что в этом году в строительной программе возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений строительной программы на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится порядка 110 объектов медицины, из которых порядка 30 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.