На международной выставке в Москве стартовала Сибирская ИТ-неделя

В том числе в рамках ИТ-недели организованы показы фильма «Земля глазами Юрия Гагарина», созданного новосибирскими айтишниками при помощи VR-технологий.
Минцифра Новосибирской области совместно с партнерами ИТ-отрасли дала старт Сибирской ИТ-неделе на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
На площадке кинозала Wink организован показ фильма «Земля глазами Юрия Гагарина», созданный новосибирскими ИТ-специалистами при помощи технологий VR. Над фильмом работали не только сценаристы и режиссёры, но и программисты, дизайнеры. Фильм не снят, а синтезирован средствами создания виртуальной реальности. Были использованы подтвержденные факты полета первого космонавта, реальная траектория корабля Восток-1 и фактические данные о времени полета, отрывки переговоров Юрия Гагарина.
«На Сибирской ИТ-неделе мы проводим блок мероприятий по искусственному интеллекту. Прочитаем лекцию по трендам ИИ, перспективным региональным проектам, ближайшим планам. Посетители стенда могут ознакомиться с функционалом цифрового пресс-секретаря региональной минцифры, проверить его в деле – дать ему задание по созданию текстов ИТ-тематики. Также все желающие смогут протестировать новосибирский фудтех-сервис, аналогов которому в мире нет, и при помощи искусственного интеллекта в считанные секунды сгенерировать свой уникальный рецепт блюда», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Новосибирская область ждёт на своём стенде не только молодёжь, но и старшее поколение. Для них будут организованы мастер-классы по основам работы со смартфоном и порталом Госуслуг. Эксперты минцифры региона научат, как зарегистрироваться на портале и эффективно использовать все его возможности, как оплачивать коммунальные услуги онлайн, как подать жалобу в любое ведомство, защитить свой профиль.
В первый день Сибирской ИТ-недели стартовала серия профориентационных мастер-классов по сварке оптического кабеля. Навык необходим связистам, системным администраторам, кабельщикам-спайщикам, монтажникам волоконно-оптических линий связи и другим специалистам ИКТ-отрасли.
В павильоне Wink специалисты по защите информации ресурсов правительства Новосибирской области проведут уроки по кибербезопасности. Обучат правилам цифровой гигиены, способам защиты от интернет-мошенников. Помимо этого, на стенде региона будет действовать акция «Передай привет». Посетители выставки смогут передать приветы с ВДНХ своим друзьям и близким, направив им открытки с достопримечательностями Новосибирской области.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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