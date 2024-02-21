На международной выставке в Москве стартовала Сибирская ИТ-неделя

«На Сибирской ИТ-неделе мы проводим блок мероприятий по искусственному интеллекту. Прочитаем лекцию по трендам ИИ, перспективным региональным проектам, ближайшим планам. Посетители стенда могут ознакомиться с функционалом цифрового пресс-секретаря региональной минцифры, проверить его в деле – дать ему задание по созданию текстов ИТ-тематики. Также все желающие смогут протестировать новосибирский фудтех-сервис, аналогов которому в мире нет, и при помощи искусственного интеллекта в считанные секунды сгенерировать свой уникальный рецепт блюда», – рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новосибирская область ждёт на своём стенде не только молодёжь, но и старшее поколение. Для них будут организованы мастер-классы по основам работы со смартфоном и порталом Госуслуг. Эксперты минцифры региона научат, как зарегистрироваться на портале и эффективно использовать все его возможности, как оплачивать коммунальные услуги онлайн, как подать жалобу в любое ведомство, защитить свой профиль.