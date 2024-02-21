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На улице Советской в Новосибирске сделают двустороннее движение

Ожидается, что новый формат движения введут до конца весны этого года.

pxhere.com

В центре городе, на улице Советской, сделают двустороннее движение транспорта. В связи с этим новосибирские власти частично уберут парковки. 

Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом НГС сообщил руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. 

В настоящее время на участке от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали — одностороннее движение. Ожидается, что изменения будут введены до конца весны. Официального подтверждения от городской администрации пока нет.

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