На улице Советской в Новосибирске сделают двустороннее движение

В центре городе, на улице Советской, сделают двустороннее движение транспорта. В связи с этим новосибирские власти частично уберут парковки.

Решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Об этом НГС сообщил руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

В настоящее время на участке от улицы Фрунзе до Вокзальной магистрали — одностороннее движение. Ожидается, что изменения будут введены до конца весны. Официального подтверждения от городской администрации пока нет.