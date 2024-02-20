Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о новых объектах благоустройства

Анна Терешкова, заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, в рамках стратегической сессии «Сибирской строительной недели» представила новые объекты благоустройства, которые предлагаются для голосования с 15 марта по 30 апреля. По итогам будет выбрано городское общественное пространство для благоустройства в 2025 году.



«В Новосибирске помимо строительной есть еще одна активно развивающаяся отрасль – это благоустройство. Сегодня мы говорим о том, какие проекты реализованы и какие планируем благоустраивать. Пять лет назад президент России Владимир Путин инициировал разработку нацпроектов. Новосибирск стал одним из первых участников проекта «Формирование комфортной городской среды». Это дало толчок развитию новой отрасли – благоустройство общественных пространств. На протяжении 5 лет мы создали очень много объектов, из них 5 крупных пространств: Михайловскую набережную, Монумент Славы, Затулинский дисперсный и Заельцовский парки, сейчас реализуем парк «Каменка», – рассказала госпожа Терешкова. – В 2025-м будет идти благоустройство парка «Иня». Тот список объектов, за который голосовали горожане в 2018 году, продолжим реализовывать. В этом году мы совместно с профильными министерствами приняли решение о голосовании за новые восемь территорий. Объект, набравший большее количество голосов, будет благоустраиваться в 2025 году».

Фото: Сергей Черных