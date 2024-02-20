Масштабный ремонт: на Октябрьском мосту в Новосибирске поменяют покрытие проезжей части

Муниципальный контракт для выполнения ремонта на Октябрьском мосту заключен с подрядной организацией ООО «СК Дороги Сибири», работы начнутся в мае. Информацию об этом опубликовал Телеграм-канал мэрии Новосибирска.



Контракт предусматривает своевременное обнаружение дефектов существующего покрытия (выбоины, проломы и т.д.), препятствующих движению транспорта, и их устранение в кратчайшие сроки.



Такие работы в соответствии с условиями контракта подрядная организация проводила в конце января и середине февраля. Работы велись на всем протяжении моста в ночное время. Ямочный ремонт проведен холодной асфальтобетонной смесью. Дефекты покрытия устранены.

Фото: 2ГИС