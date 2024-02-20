23 февраля в Новосибирске состоится салют на Обской

30 залпов сделают четыре гаубицы и четыре салютные установки в 21.00 на Обской, 2. Безопасность новосибирцев и дорожного движения обеспечат ограничениями дорожного движения.

По постановлению и.о. мэра города Новосибирска Олега Клемешова движение транспорта в праздничный день ограничат:

—с 8.00 до 22.00 по проезду от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания на ул. Обской, 2.

— с 20.00 до 22.00 по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного пассажирского транспорта.

Парковка у здания на ул. Обской, 2 будет ограничена с 8.00 до окончания торжественной церемонии.