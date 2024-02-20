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В новосибирских реках обнаружили переизбыток марганца

В качестве главной причины превышения показателей эксперты называют городские свалки.

pxhere.com

В Новосибирской области опубликовали информацию о загрязнении водоемов в прошлом году. По результатам исследования, в малых реках Новосибирска значительно превышены предельно допустимые показатели цинка, марганца, цинка, кадмия, меди, алюминия, сообщает BFM-Новосибирск. 

Так, в пяти реках превышены показатели марганца: в реке Ельцовка-2 он составил 77,1, в реке Ельцовка-1 – 95, в реке Камышенке – 65,4, в реке Каменке – 74,4 . Эти показатели относятся к экстремально высокому загрязнению.

Также предельно допустимая концентрация марганца обнаружена в реке Туле. Специалисты связывают загрязнения с городскими свалками. Старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко считает, что батарейки становятся “причиной тихой экологической катастрофы”. Батарейки надо сдавать отдельно в специальных местах. Иначе они отравляют экосистемы, почвы и воду.

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