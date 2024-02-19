В Новосибирской области подвели итоги «Сибирской строительной недели»

В этом году «Сибирская строительная неделя» побила рекорд по числу участников — более 14,5 тысяч представителей строительного комплекса со всей страны.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что второй год подряд Сибирская строительная неделя становится событием федерального масштаба, привлекая экспертов со всей России. Ежегодно форум собирает все большее количество участников, в этом году в его работе приняли участие более 350 компаний, и гостей – более 14,5 тысяч человек. В их числе представители власти федерального, регионального и муниципального уровней, собственники компаний, топ-менеджеры, руководители строительных организаций и специалисты, а также представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, самозанятые в сфере ремонта и отделки.