В Новосибирской области подвели итоги «Сибирской строительной недели»

В ней приняли участие более 350 компаний из регионов России, а также Китая, Индии, Беларуси и стран Средней Азии.
В этом году «Сибирская строительная неделя» побила рекорд по числу участников — более 14,5 тысяч представителей строительного комплекса со всей страны.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что второй год подряд Сибирская строительная неделя становится событием федерального масштаба, привлекая экспертов со всей России. Ежегодно форум собирает все большее количество участников, в этом году в его работе приняли участие более 350 компаний, и гостей – более 14,5 тысяч человек. В их числе представители власти федерального, регионального и муниципального уровней, собственники компаний, топ-менеджеры, руководители строительных организаций и специалисты, а также представители оптовых и розничных торговых сетей, архитекторы, дизайнеры, самозанятые в сфере ремонта и отделки.
Ключевым событием деловой программы стал форум «Стратегии ускорения темпов строительства», организованный Правительством Новосибирской области. В рамках форума обсуждались самые актуальные проблемы строительного комплекса страны: ценообразование и казначейское сопровождение при строительстве социальных объектов, внедрение информационных технологий в стройку, реализация механизма КРТ. Особое место в программе было уделено взаимодействию строительного сообщества с банковским сектором. Команды АО «ДОМ. РФ» и Сбербанка провели сессии для застройщиков, на которых презентовали свои новые продукты и рассказывали об особенностях перехода на технологии информационного моделирования. Параллельно в двух павильонах площадью свыше 14 000 кв.м. были представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений. Здесь же проходили мастер-классы от лучших практиков-отделочников, презентации новинок в сфере отделочных и ремонтных работ, конкурсы профмастерства среди отделочников, электромонтажников, сборщиков мебели.
На площадке Сибирской строительной недели были заключены десятки контрактов и соглашений. В частности, одним из знаковых стало соглашение о намерениях между METEOR Lift и двумя компаниями – ООО «ЭкономЖилСтрой» и ООО СЗ «СтройРегионСервис» – в части поставки систем вертикального транспорта.
Комментарии (0)