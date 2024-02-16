Новосибирску выделят 800 миллионов рублей на ремонт дорог

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подписано соглашение о предоставлении субсидии бюджету Новосибирска в размере 800 миллионов рублей. Средства направлены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России.

Благодаря субсидированию из областного бюджета и средствам нацпроекта приводятся в нормативное состояние десятки километров дорог областного центра ежегодно. Решать вопросы развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска, которая должна повысить доступность отдалённых крупных микрорайонов – одна из основных задач, которую поставил Губернатор Андрей Травников.



«Правительство Новосибирской области уделяет особое внимание улично-дорожной сети города Новосибирска и его агломерации. К концу текущего года будет приведено в нормативное состояние 85 % дорог, в связи с чем субъект полностью выполнит целевой показатель национального проекта «Безопасные качественные дороги», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Средства выделены на ремонт 12 улиц города. Среди наиболее протяженных объектов – улицы Героев Революции (3,2 км), Выборная (2,5 км), Автогенная (2 км) и Гоголя (1,95 км). Кроме того, в работе будут объекты на улицах Авиастроителей, Урицкого, Дачная, 25 лет Октября, Учительская, Тюленина, Воинская, Балтийская.



В 2023 году в городе Новосибирске отремонтировали 23 улицы. Благодаря субсидированию удалось привести в нормативное состояние 42 км дорог. Среди наиболее крупных объектов: улицы Трикотажная, Есенина, Большая, Софийская, Кропоткина, Народная, Толмачевская и другие.