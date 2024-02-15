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Жителям Новосибирского зоопарка имени Шило подарили пледы

Счастливыми обладателями теплых подарков стали орангутаны Мишель и Бату.

«Наши Бату и Мишель очень любят подарки, а некоторые особенно, — написала команда новосибирского зоосада в своей группе «ВКонтакте». — Постельное белье, пелёнки и пледы — настоящий праздник для наших орангутанов».

Работники зоопарка имени Ростислава Шило отметили: «Если вы хотите порадовать Бату или других животных подарком, не стесняйтесь и приносите. Животные будут безумно рады такой заботе». Единственное условие, предъявляемое к вещам», — они должны быть чистыми.

Фото: группа "ВКонтакте" Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило

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