Жителям Новосибирского зоопарка имени Шило подарили пледы

«Наши Бату и Мишель очень любят подарки, а некоторые особенно, — написала команда новосибирского зоосада в своей группе «ВКонтакте». — Постельное белье, пелёнки и пледы — настоящий праздник для наших орангутанов».

Работники зоопарка имени Ростислава Шило отметили: «Если вы хотите порадовать Бату или других животных подарком, не стесняйтесь и приносите. Животные будут безумно рады такой заботе». Единственное условие, предъявляемое к вещам», — они должны быть чистыми.

Фото: группа "ВКонтакте" Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило