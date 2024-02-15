За раздачу населению просроченных товаров предложили штрафовать

В Госдуму внесен законопроект об установлении штрафов за раздачу просроченных продуктов населению, сообщают «Известия». С инициативой выступили депутаты от партии «Единая России».

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в ч. 1 ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов». Установить санкции предлагается для фондов и некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительностью и безвозмездно раздают людям продукты питания.

Предполагается, что штрафы установят от 10 до 20 тысяч рублей должностным лицам, от 20 до 30 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям, от 100 до 300 тысяч рублей юридическим лицам.