В Новосибирской области могут организовать хранилища углекислого газа

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета пришли к выводу, что наш регион имеет большой потенциал для создания подземных хранилищ для длительного хранения углекислого газа. Об этом пишут РИА Новости.

Наибольший интерес представляет Верх-Тарское месторождение. «Оно уже почти выработано, расположено относительно недалеко от Новосибирска и хорошо изучено», — подчеркивают эксперты.

«Всего же сотрудники ИНГГ СО РАН выделили в пределах только верхнеюрских отложений Новосибирской области около 100 перспективных площадей, которые можно использовать для размещения углекислого газа, — говорится в сообщении. — Каждая такая "ловушка" способна вместить от 0,8 до 130 миллионов тонн CO2. Таким образом, в недрах Новосибирской области можно хранить около миллиарда тонн углекислого газа – этого объема достаточно, чтобы закачать внутрь все выбросы CO2 в регионе за 50 лет».