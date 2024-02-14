Объем грузов, перевезенных через новосибирские логистические парки, увеличился в 2,5 раза

«В сфере складского хозяйства с 2018 года прирост складов типа А и Б составил 75,2 %. В настоящее время доля свободных площадей на них составляет 2,4 % при нормативе в 10 %. В планах региона на ближайшие 5 лет увеличить вместимость на 82 %. Это вполне реальные цифры с учетом темпов реализации инфраструктурных проектов в сфере логистики», – отметил Сергей Максимов. Эксперт также обратил внимание на увеличение темпов перевозки контейнерных грузов. «Здесь мы тоже выше, чем в среднем по России и прирастаем ежегодно. В среднем с 2018 года отмечен прирост в 2,5 раза», – отметил президент СТЭЛС.



Вместе с тем, в условиях перераспределения транспортных потоков на Восток и увеличения роли Новосибирской области в транспортном каркасе страны, в регионе ведется реализация крупнейших проектов дорожного строительства. В целях развития транзитного коридора Москва – Казань – Новосибирск – Монголия – Китай продолжаются работы по строительству Восточного обхода Новосибирска со сроком завершения I этапа работ в 2026 году. В прошедшем году открыто движение по транспортной развязке, соединяющей с. Новолуговое и п. Ремесленный.



В тоже время, по поручению губернатора ведется работа по подготовке нового амбициозного проекта – Южный транзит. Реализация объекта позволит обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределит транспортные потоки на магистральных улицах.