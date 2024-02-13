В новосибирском общепите заметно усилился тренд на доставку готовой еды

Посещаемость сибирских кафе и ресторанов быстрого питания остается высокой, а популярность доставки готовых блюд продолжает расти. Об этом говорят результаты мониторинга 15 тысяч предприятий со всей страны, в том числе более 200 из Новосибирской области.

Высокая популярность заведений быстрого питания поддерживает рост сибирского общепита. С июля по декабрь прошлого года объем услуг кафе и ресторанов в округе увеличился практически на 7%. А новосибирский проект крупного гастрокорта по количеству гастрономических концепций даже опередил аналогичные заведения столицы. Такие данные приведены в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Важным трендом сибирского общепита является растущий спрос на «готовую еду». За прошедший год по Сибири объемы продаж в денежном выражении в этом сегменте выросли почти на треть.

«Бурное развитие сибирского общепита мы наблюдаем последние два года. Например, еще в 2022-ом сервисы доставки готовых блюд стали одними из самых быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции в округе. Сегодня, по данным картографических сервисов, Новосибирск является одним из лидеров по количеству кафе и ресторанов, которые занимаются доставкой блюд. На 100 тысяч жителей у нас приходится 1724 таких заведения. Это третий показатель в стране среди городов-миллионников. Интерес населения формирует и высокую потребность в кадрах в сфере доставки. В Сибири курьеры вошли в десятку самых высокооплачиваемых рабочих специальностей», — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.