Три новосибирских школы и четыре детских сада ушли на карантин

В Новосибирской области из-за роста простудных заболеваний на карантин закрыли три школы и четыре детских сада, пишет НДН.инфо. На совещании при губернаторе информацию об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова. Всего в области выявили более 300 случаев заболеваний.

«Полностью приостановили свою деятельность по санэпидпоказаниям три школы, 210 заболевших детей, это Баганский и Искитимский районы, и четыре детских сада — Баганский, Барабинский, Здвинский районы и город Бердск», — прокомментировала министр. Она также отметила, что рост случаев заболеваемости может быть связан с потеплением и постоянным общением детьми друг с другом.

Глава регионального минздрава Константин Хальзов отметил, что за последнюю неделю выявили 27 136 случаев ОРВИ, 367 случаев гриппа и 21 — коронавируса.