Когда в Новосибирске выберут нового мэра?

Информация о конкурсе по избранию мэра опубликована на официальном сайте городского совета.
В Новосибирске депутаты утвердили дату проведения конкурса по избранию мэра города: проект решения появился на официальном сайте горсовета, пишет НДН.инфо.
С 1 по 15 марта будет проходить прием документов от кандидатов пройдёт. В составе конкурсной комиссии — следующие кандидаты: Дмитрий Асанцев, Игорь Атякшев, Антон Тыртышный и Николай Тямин.
О месте и дате проведения конкурса в документе сказано следующее: «4 апреля 2024 года, начало в 9:00, в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 34».
Фото: 2ГИС
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