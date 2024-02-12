Когда в Новосибирске выберут нового мэра?

В Новосибирске депутаты утвердили дату проведения конкурса по избранию мэра города: проект решения появился на официальном сайте горсовета, пишет НДН.инфо.

С 1 по 15 марта будет проходить прием документов от кандидатов пройдёт. В составе конкурсной комиссии — следующие кандидаты: Дмитрий Асанцев, Игорь Атякшев, Антон Тыртышный и Николай Тямин.

О месте и дате проведения конкурса в документе сказано следующее: «4 апреля 2024 года, начало в 9:00, в большом зале мэрии города Новосибирска по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 34».

Фото: 2ГИС