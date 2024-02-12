18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На развитие дорожной инфраструктуры Новосибирска в 2023 году потратили более 10 миллиардов рублей

Какие дорожные объекты на территории сибирской столицы удалось отремонтировать в прошлом году?

pixabay.com

Больше 10 млрд рублей направлено на развитие дорожной инфраструктуры Новосибирска в 2023 году, пишет Телеграм-канал мэрии Новосибирска. На эти средства отремонтировано 75 участков дорог, в том числе 23 объекта общей протяженностью 41,9 км – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

К ключевым объектам нацпроекта можно отнести улицы Большую, Кропоткина, Учительскую, Народную, Ипподромскую, проспекты Дзержинского, Строителей, дорогу на дамбе ГЭС. 35 объектов обновлено по региональной программе, еще 17 – по муниципальной.

Кроме того, отремонтировали беспрецедентное количество мостовых переходов – 10 объектов. В их числе – мост через р. Иню на Бердском шоссе (левая часть), три путепровода на Советском шоссе, мост через р. Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев и другие.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: