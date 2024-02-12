14 февраля новосибирцы смогут увидеть в небе голубую комету

Полет голубой кометы PanSTARRS в небе над Новосибирском можно будет наблюдать в эту среду, 14 февраля.

Эта комета особенно интересна редкими соединениями и молекулами: они дают в спектре небесного тела ярко-голубые эмиссионные линии – настолько яркие, что ее даже прозвали «голубой кометой», пишут «Вести Новосибирск».

Увидеть астрономическое тело можно будет в бинокль, а при благоприятной погоде — даже невооруженным глазом. Эксперты советует следить за кометой вдали от огней мегаполиса.