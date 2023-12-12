Тарифы на электроэнергию в Новосибирской области вырастут дважды в 2024 году

С 2024 года в регионе дважды повысят тарифы на электрическую энергию: в первом и во втором полугодии. Об этом рассказал руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, пишет «АиФ-Новосибирск».

Индекс изменения стоимости коммунальных услуг на 2024 для жителей нашего региона утвержден на уровне в среднем в размере 9,5%. Предельно допустимым отклонением индекса – 3,2%.

Гарей Асмодьяров отметил, что на будущий год установлены тарифы на электроэнергию. На первое полугодие тарифы для населения, проживающего в городских населенных пунктах, составляют 3,36 рубля за киловатт/час. Во втором полугодии - 3,66 рубля за киловатт/час. Для жителей сельских населенных пунктов за электрическую энергию придется заплатить 2,68 рублей за киловатт/час, а во втором полугодии 2024-го – 2,93 рубля.