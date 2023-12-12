В Новосибирской области начал работать Единый контактный центр

В случае необходимости оператор переведёт звонок на профильное ведомство или сообщит, куда обратиться за помощью. Помимо приёма входящих звонков, служба занимается исходящими обзвонами для уведомления граждан, например, напоминают о возможности воспользоваться реабилитационным сертификатом участникам спецоперации; может оказывать информационную поддержку значимых событий регионального и федерального уровня. Также на базе центра может быть развернута оперативная тематическая «горячая линия».

Благодаря единым стандартам обслуживания уже удалось оптимизировать «клиентский путь» и сократить время ожидания до двух секунд, а обслуживания – до четырёх минут. Глобальная цель – чтобы каждый обратившийся с первого раза получил ответ на свой вопрос.

В планах развития проекта – увеличение количества обслуживаемых тематик, отслеживание качества обслуживания населения при помощи технологий искусственного интеллекта – речевой аналитики, реализация возможности работы не только со звуковыми каналами, но и текстовыми, в том числе через Платформу обратной связи, формирование региональной базы знаний.