В Новосибирской области начал работать Единый контактный центр

Позвонив на короткий номер 110, можно получить консультацию по самым различным вопросам — от записи ребенка в школу до решения проблем с интернетом.
Набрав короткий номер 110 вместо длинных семизначных номеров различных структур и ведомств, жители региона смогут получить консультации по широкому диапазону тем.
Работу Единого контактного центра на старте оценил губернатор Андрей Травников. Центр пока работает в тестовом режиме, во время которого власти оценят уровень нагрузки, количество поступающих запросов и скорректируют при необходимости мощности контакт-центра.
Позвонив на короткий номер 110, можно получить консультацию по различным востребованным тематикам: запись в школу, проблемы с интернетом, получение Карты жителя, «Лаврентьевской карты», «Пушкинской карты» и многое другое.
В случае необходимости оператор переведёт звонок на профильное ведомство или сообщит, куда обратиться за помощью. Помимо приёма входящих звонков, служба занимается исходящими обзвонами для уведомления граждан, например, напоминают о возможности воспользоваться реабилитационным сертификатом участникам спецоперации; может оказывать информационную поддержку значимых событий регионального и федерального уровня. Также на базе центра может быть развернута оперативная тематическая «горячая линия».
Благодаря единым стандартам обслуживания уже удалось оптимизировать «клиентский путь» и сократить время ожидания до двух секунд, а обслуживания – до четырёх минут. Глобальная цель – чтобы каждый обратившийся с первого раза получил ответ на свой вопрос.
В планах развития проекта – увеличение количества обслуживаемых тематик, отслеживание качества обслуживания населения при помощи технологий искусственного интеллекта – речевой аналитики, реализация возможности работы не только со звуковыми каналами, но и текстовыми, в том числе через Платформу обратной связи, формирование региональной базы знаний.
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